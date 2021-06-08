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Публикации телеграм-канала "Климовичи ЧАТ" признаны экстремистскими

08.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Публикации телеграм-канала "Климовичи ЧАТ" признаны экстремистскими - эту информацию озвучили сегодня в прокуратуре Могилевской области. В информационных сообщениях содержались призывы к активизации и радикализации протестного движения, организации несанкционированных массовых мероприятий и участию в них, проведению забастовок, повреждению имущества органов государственной власти и граждан Беларуси. Как сказано в сообщении, администрация канала не принимала мер к недопущению публикаций незаконного характера. На основании Закона "О противодействии экстремизму" суд удовлетворил заявление прокурора в полном объеме.  Решение направлено в Министерство информации для внесения чата в республиканский список экстремистских материалов и блокировки интернет-ресурса.


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Публикации телеграм-канала "Климовичи ЧАТ" признаны экстремистскими - эту информацию озвучили сегодня в прокуратуре Могилевской области. В информационных...
 
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