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Публикации телеграм-канала "Климовичи ЧАТ" признаны экстремистскими
08.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Публикации телеграм-канала "Климовичи ЧАТ" признаны экстремистскими - эту информацию озвучили сегодня в прокуратуре Могилевской области. В информационных сообщениях содержались призывы к активизации и радикализации протестного движения, организации несанкционированных массовых мероприятий и участию в них, проведению забастовок, повреждению имущества органов государственной власти и граждан Беларуси. Как сказано в сообщении, администрация канала не принимала мер к недопущению публикаций незаконного характера. На основании Закона "О противодействии экстремизму" суд удовлетворил заявление прокурора в полном объеме. Решение направлено в Министерство информации для внесения чата в республиканский список экстремистских материалов и блокировки интернет-ресурса.
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Публикации телеграм-канала "Климовичи ЧАТ" признаны экстремистскими - эту информацию озвучили сегодня в прокуратуре Могилевской области. В информационных...
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