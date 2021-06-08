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СПЧ будет добиваться экстрадиции Сапеги в Россию
08.06.2021 15:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 июн – Sputnik. Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) будет добиваться экстрадиции в Россию задержанной в Беларуси россиянки Софии Сапеги, заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.
"Это российская гражданка, мы будем за этим следить и будем добиваться того, чтобы было безусловное соблюдение закона, а еще лучше, чтобы ее экстрадировали в Россию", - цитирует
По его словам, независимо от преступления и его характера, граждан России нужно "вытаскивать".
Что известно о задержании Сапеги
София Сапега – гражданка Российской Федерации, учащаяся ЕГУ в Вильнюсе. Они
© Sputnik / Александр Мазуркевич
25 мая по госТВ
Вопрос задержания российской гражданки обсуждался на встрече президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Путин
В начале июня стало известно, что белорусские власти предоставили посольству России многократное разрешение на посещение россиянки Софии Сапеги.
Президент Беларуси Александр Лукашенко
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Граждан России независимо от совершенного преступления и его характера нужно вытаскивать, считает глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского...
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