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СПЧ будет добиваться экстрадиции Сапеги в Россию

08.06.2021 15:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 июн – Sputnik. Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) будет добиваться экстрадиции в Россию задержанной в Беларуси россиянки Софии Сапеги, заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

"Это российская гражданка, мы будем за этим следить и будем добиваться того, чтобы было безусловное соблюдение закона, а еще лучше, чтобы ее экстрадировали в Россию", - цитирует ТАСС Фадеева.

По его словам, независимо от преступления и его характера, граждан России нужно "вытаскивать".

Что известно о задержании Сапеги

София Сапега – гражданка Российской Федерации, учащаяся ЕГУ в Вильнюсе. Они была задержана 23 мая сотрудниками белорусской милиции вместе с экс-главредом признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала "NEXTA", редактором также экстремистского канала "Беларусь головного мозга" Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске.

© Sputnik / Александр Мазуркевич
Адвокаты Сапеги и Дудникова находятся на связи с посольством РФ

25 мая по госТВ показали видео, где Сапега рассказывает о том, что ведет Telegram-канал "Черная книга Беларуси". Этот ресурс публикует личные данные белорусских силовиков и также был признан экстремистским.

Вопрос задержания российской гражданки обсуждался на встрече президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Путин поручил МИД РФ предоставить всю возможную помощь Софии Сапеге.

В начале июня стало известно, что белорусские власти предоставили посольству России многократное разрешение на посещение россиянки Софии Сапеги.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что расследовать уголовное дело в отношении Сапеги будут белорусские следователи.

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Теги: Минск
 
 
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Граждан России независимо от совершенного преступления и его характера нужно вытаскивать, считает глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского...
 
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