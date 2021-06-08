ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Аграрно-техническому колледжу в Марьиной Горке - 145

08.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Подготовить высококвалифицированных специалистов для агропромышленного комплекса страны. Этим вот уже 145 лет занимается Марьиногорский аграрно-технический колледж. Учебное заведение начинало формироваться со школы, которая спустя время меняла свой статус: здесь был техникум, потом совхоз-техникум, с 2000 года - колледж имени Владимира Лобанка (одного из известных выпускников). Здесь всегда готовили качественные и профессиональные кадры. За время своего существования колледж выпустил более 25 тысяч специалистов сферы АПК.

Аграрно-технический колледж находится в одном из самых живописных мест Марьиной Горки. Обучение проходит на базе нескольких корпусов. Иногородним предоставляется общежитие. Гордость заведения - учебно-опытное хозяйство и производственные мастерские, где будущие аграрии проходят практику. В колледже есть и свой музей, которому в нынешнем году 55.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подготовить высококвалифицированных специалистов для агропромышленного комплекса страны. Этим вот уже 145 лет занимается Марьиногорский аграрно-технический...
 
Новости дня
Новости общества
 
Военно-медицинский институт открылся в БГМУ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

07.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by