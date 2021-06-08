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Аграрно-техническому колледжу в Марьиной Горке - 145
08.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Подготовить высококвалифицированных специалистов для агропромышленного комплекса страны. Этим вот уже 145 лет занимается Марьиногорский аграрно-технический колледж. Учебное заведение начинало формироваться со школы, которая спустя время меняла свой статус: здесь был техникум, потом совхоз-техникум, с 2000 года - колледж имени Владимира Лобанка (одного из известных выпускников). Здесь всегда готовили качественные и профессиональные кадры. За время своего существования колледж выпустил более 25 тысяч специалистов сферы АПК.
Аграрно-технический колледж находится в одном из самых живописных мест Марьиной Горки. Обучение проходит на базе нескольких корпусов. Иногородним предоставляется общежитие. Гордость заведения - учебно-опытное хозяйство и производственные мастерские, где будущие аграрии проходят практику. В колледже есть и свой музей, которому в нынешнем году 55.
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Подготовить высококвалифицированных специалистов для агропромышленного комплекса страны. Этим вот уже 145 лет занимается Марьиногорский аграрно-технический...
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