Военно-медицинский институт открылся в БГМУ

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30 человек в этом году станут курсантами нового Военно-медицинского института. Он открылся накануне в БГМУ на базе факультета с четвертьвековой историей. Там будут готовить кадровых офицеров медицинской службы для Вооруженных сил и других воинских формирований, студентов университета по программе офицеров медицинской службы запаса. Чтобы пополнить ряды учреждения, нужно сдать ЦТ по трем предметам: биологии, химии и языку. А также пройти медкомиссию, психологическое тестирование и сдать нормативы по физподготовке.





Андрей Жук, замминистра обороны Беларуси:



Меняется вооружение, формы и способы применения войск. Сегодня есть возможность решать задачи небольшими группами и подразделениями, но с большим отрывом от основных сил. Чтобы выполнить правило первого часа - оказать своевременную медицинскую помощь в условиях, когда эвакуация затруднена, на первый план выходит способность не только врачей, но и представителей военных структур оказывать друг другу первую медицинскую помощь. Создавая этот центр, мы хотели повысить уровень грамотности военных медиков и способность военнослужащих оказывать первую медицинскую помощь

Создание института позволит сконцентрировать в одном месте весь научный потенциал нашей военной медицины, чтобы готовить специалистов не только для нужд Вооруженных сил, но и для других войск, воинских формирований и в целом структур национальной безопасности.