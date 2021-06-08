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О. Шпилевская: Патриот - человек, который никогда не сделает своей стране плохо

08.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Конструктивное мышление и поведение закладывается в школе и совершенствуется в вузах и на рабочих местах. А наши молодые люди, выбравшие учебу за рубежом, впитав не близкие нам ценности, оказываются не востребованными на том же Западе. Сегодня таким мнением в эфире "Скажинемолчи" поделилась глава белорусского представительства межгосударственной телерадиокомпании "Мир" Ольга Шпилевская. По словам гостьи программы, от таких молодых людей, не нашедших себя, за рубежом зачастую избавляются. Но и у себя на родине с чужой идеологией они, к сожалению, не могут принести пользу.

Ольга Шпилевская, директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси:

В доме должен быть хозяин. Когда он все поддерживает, понимает, что это мое, родное. Это мой дом, который я выстроил от фундамента и выстроил каждый камешек. Такой человек это будет ценить по-другому. А на Западе все живут в съемном жилье. Вот и посмотрите на этих ребят на видео из телефона Протасевича. Все видели. Для них это игра, и они не думают о нас. И это дети, которые здесь не росли.


Дело "ТУТ БАЙ" и Протасевича, отпор на информационный шум и индустрия громких заголовков, а также как "переварить" всю медиакухню и найти там самое "вкусное"? Емкие комментарии гостя проекта "Скажинемолчи", а также другие выпуски смотрите на YouTube-канале "Беларусь 1" и в телеграм-канале программы.

 
 
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Конструктивное мышление и поведение закладывается в школе и совершенствуется в вузах и на рабочих местах. А наши молодые люди, выбравшие учебу за рубежом, впитав...
 
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