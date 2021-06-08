Суд Московского района столицы приговорил жителя Минской области к пяти годам усиленного режима

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По материалам дела, еще в апреле 2016 года обвиняемый создал Youtube-канал, на котором размещал видеоролики на темы, связанные с огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчаткой. Следователи установили, что фигурант целенаправленно готовил участников беспорядков. С августа по декабрь 2020-го он размещал текстовые сообщения, содержащие негативные комментарии в адрес милиции, призывал к сопротивлению, тем самым создавая агрессивное и протестное настроение. Суд поддержал сторону гособвинения.



Федор Синицкий, прокурор Московского района г. Минска:

В ходе судебного следствия установлено, что обвиняемый с 2005 по 2020 годы незаконно приобрел боеприпасы, изготовил составные части к огнестрельному оружию и боеприпасы, а также пригодный к стрельбе пистолет. Он разместил в открытом доступе призывы к сопротивлению, нанесению вреда и насилию над правоохранителями.

В законную силу приговор не вступил и может быть обжалован в установленном порядке.