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Суд Московского района столицы приговорил жителя Минской области к пяти годам усиленного режима
08.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
По материалам дела, еще в апреле 2016 года обвиняемый создал Youtube-канал, на котором размещал видеоролики на темы, связанные с огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчаткой. Следователи установили, что фигурант целенаправленно готовил участников беспорядков. С августа по декабрь 2020-го он размещал текстовые сообщения, содержащие негативные комментарии в адрес милиции, призывал к сопротивлению, тем самым создавая агрессивное и протестное настроение. Суд поддержал сторону гособвинения.
Федор Синицкий, прокурор Московского района г. Минска:
В законную силу приговор не вступил и может быть обжалован в установленном порядке.
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По материалам дела, еще в апреле 2016 года обвиняемый создал Youtube-канал, на котором размещал видеоролики на темы, связанные с огнестрельным оружием, боеприпасами и...
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