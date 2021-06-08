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Облачные технологии в действии обсуждают на семинаре в Витебске. В числе участников представители госорганов, организаций и предприятий, а также частных компаний. Проект "Государственное облако" объединил уже более 500 различных организаций. На встрече речь шла о соблюдении законодательства в сфере информационных технологий, обсудили и аспекты проведения госзакупок в ИТ.





Константин Булатов, начальник отдела управления Следственного комитета Беларуси по Витебской области:

СК внедряет электронные базы, из которых повседневно мы черпаем необходимую для расследования уголовных дел информацию. СК сейчас работает в создании электронного дела, внедрении его именно в практическую деятельность для ухода от бумажных носителей.

Олег Седельник, гендиректор СООО "Белорусские облачные технологии":

Все это было создано для того, чтобы надежно хранить данные государственных информационных систем, коммерческих информационных систем. В том числе частный бизнес пользуется нашими услугами, размещает свои системы.

Семинар продлится в райцентрах севера страны. Участникам представят проект "Национальная смарт-платформа". Она помогает реализовать различные проекты и открывает новые возможности для развития региона.