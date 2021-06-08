ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Проект "Государственное облако" объединил уже более 500 различных организаций

08.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Облачные технологии в действии обсуждают на семинаре в Витебске. В числе участников представители госорганов, организаций и предприятий, а также частных компаний. Проект "Государственное облако" объединил уже более 500 различных организаций. На встрече речь шла о соблюдении законодательства в сфере информационных технологий, обсудили и аспекты проведения госзакупок в ИТ.

Константин Булатов, начальник отдела управления Следственного комитета Беларуси по Витебской области: 

СК внедряет электронные базы, из которых повседневно мы черпаем необходимую для расследования уголовных дел информацию. СК сейчас работает в создании электронного дела, внедрении его именно в практическую деятельность для ухода от бумажных носителей.

Олег Седельник, гендиректор СООО "Белорусские облачные технологии":
Все это было создано для того, чтобы надежно хранить данные государственных информационных систем, коммерческих информационных систем. В том числе частный бизнес пользуется нашими услугами, размещает свои системы.

Семинар продлится в райцентрах севера страны. Участникам представят проект "Национальная смарт-платформа". Она помогает реализовать различные проекты и открывает новые возможности для развития региона.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Облачные технологии в действии обсуждают на семинаре в Витебске. В числе участников представители госорганов, организаций и предприятий, а также частных компаний....
 
Новости дня
Новости общества
 
Детские оздоровительные лагеря по всей Минской области принимают первые смены
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

07.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by