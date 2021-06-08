|
Прогноз погоды на 9 июня
08.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Погоду в Беларуси будет определять неустойчивая воздушная масса.
Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях (оранжевый уровень опасности)
Утром и днем 9 июня (среда) на большей части территории Беларуси ожидаются грозы, в дневные часы при грозах местами град, сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Погоду в Беларуси будет определять неустойчивая воздушная масса. Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях (оранжевый уровень...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)