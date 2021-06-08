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Итоговая выставка детских рисунков "Сердце на ладони" в Борисове
08.06.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
"Сердце на ладони". Итоговую выставку под таким названием презентовала народная студия изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества "Пэнздлікі" Дворца культуры города Борисова. Ее приурочили к началу летних каникул. В студии занимаются дети от 5 до 15 лет. Галерея из 66 работ развернулась в Борисовской районной библиотеке имени Ивана Колодеева.
Студии "Пэнздлікі" уже 70 лет. Она художественно воспитала не одно поколение борисовчан.
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"Сердце на ладони". Итоговую выставку под таким названием презентовала народная студия изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества...
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