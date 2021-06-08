Источник материала: БT

"Сердце на ладони". Итоговую выставку под таким названием презентовала народная студия изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества "Пэнздлікі" Дворца культуры города Борисова. Ее приурочили к началу летних каникул. В студии занимаются дети от 5 до 15 лет. Галерея из 66 работ развернулась в Борисовской районной библиотеке имени Ивана Колодеева.

Студии "Пэнздлікі" уже 70 лет. Она художественно воспитала не одно поколение борисовчан.