Эффективность реализации госпрограмм за прошлую пятилетку обсудили на президиуме Совмина в правительстве

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Высокоэффективными признаны "Здоровье народа и демографическая безопасность", "Образование и молодежная политика", "Беларусь гостеприимная". Чтоб двигаться дальше, важно проанализировать и проблемные вопросы. Что сдерживает, например, строительство инфраструктуры? Как ускорить ремонт местных дорог и мостов. Рассказывает Светлана Лукьянюк.

Госпрограммы утверждаются на пятилетку, под них закладывается бюджетное финансирование и, конечно, фиксируется конечный результат, что в итоге получим. Сколько, например, построим школ, больниц, дорог по стране в целом и в регионах в частности. Экономический блок - это и энергосбережение, аграрный бизнес, цифровое развитие и нанотехнологии. Каждая из госпрограмм в унисон с главной социально-экономического развития на пятилетку. Один проект принимается на определенном этапе, другие живут не одно десятилетие. Например, по строительству жилья. Сегодня детально за прошлую пятилетку говорили в правительстве.

В правительстве оценили выполнение госпрограмм

Всего было 21 госпрограмма. По финансам потянули почти на 360 миллиардов рублей. Причем 111 из них из казны. Но главное, что есть результаты, выросло количество квадратов на человека - более 28 и 0,3, возвели почти 8 тысяч объектов социальных и транспортных, где в том числе и безбарьерная среда. Да и 7 с половиной тысяч дорог отремонтировали, обращает внимание премьер. И есть и то, где не дотянули. Это соотношение задолженности к выручке от реализации продукции АПК и удельный вес валовой добавленной стоимости от малого бизнеса. И не только это.

В целом 48 % от всех госпрограмм эффективные. Некоторые даже высокоэффективные. Среди них "Беларусь гостеприимная". Экспорт туруслуг посчитали по 2019 году, без ковидного 2020. Плюс почти миллиард долларов, столько принесли в казну иностранные гости с 2016 года. Но не только эта программа в топе лучших.







В нынешней пятилетке госпрограмм стало больше - 25. Среди новшеств - оценивать результаты будут не только чиновники, но и люди, причем в каждом регионе. Минэкономики готовит цифровую платформу, где будет и мониторинг выполнения госпрограмм, и опросы жителей. С 2023 года такой механизм запустят. Тем самым сделают шаг и в развитие в цифре, которое пока проседает. Оценивая же нынешний год, регулятор заверяет, что за 5 месяцев видит положительный тренд работы экономики.

Сейчас Минэкономики активно просчитывает и вторую половину года, какие отрасли смогут и за счет чего прибавить, как отразится внешняя конъюнктура на экспорте, ценовой политике и логистике доставки.





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