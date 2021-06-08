Чем знаменита отечественная высшая школа, какие специальности в белорусских вузах выбирают студенты-иностранцы

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Стоит отметить, что студенты, выпускники и работодатели, говоря о белорусских вузах, отмечают, что это образование со знаком качества. Реализовать себя в любимом деле есть возможность со студенческой скамьи. В учебных заведениях поддерживают перспективные идеи. Большое внимание уделяют жилищному вопросу. И если говорить о главном, то отечественная высшая школа успешно совмещает традиции и инновационные подходы, что позволяет готовить высококлассных специалистов. Рассказывает Марина Романовская.

Студент Купаловского университета Павел Романец возглавляет IT-компанию. И это на 3-м курсе университета. От задумки до реализации стартапа прошло несколько месяцев. Поддержку перспективному студенту оказало руководство вуза - компания стала резидентом научно-технического парка университета.

Юрий Романовский, проректор Гродненского государственного университета им. Янки Купалы: На сегодняшний день в технопарке 14 резидентов. Мы горды тем, что из 14-ти 7 резидентов - это резиденты, созданные студентами и преподавателями нашего университета. Сегодня они занимаются своим бизнесом как в направлении IT, так и в направлении электрического транспорта, новых технологий, новых материалов.

Реализовать себя студенты-купаловцы могут во многих сферах. Все большей популярностью пользуются медийные специальности.

Инна Минчук, завкафедрой Гродненского государственного университета им. Янки Купалы: Погружаем ребят в профессию. С 1 курса наши ребята могут трудоустраиваться, получать индивидуальный график, взаимодействовать с профессионалами, работать над своими идеями.

В вузе заботятся, чтобы студенческие годы проходили максимально комфортно. Недавно ввели в строй современное общежитие более чем на тысячу мест.

Владимир Егоров, студент Гродненского государственного университета им. Янки Купалы: Отдельная душевая, своя кухня. Есть тренажерные залы на 3 и 4 этажах. Есть спортивная площадка, есть комната самоподготовки. Т.е. остается думать только об учебе. Никаких других бытовых проблем не возникает.

Купаловский университет в Гродно - один из ведущих вузов страны. Здесь обучаются сотни иностранцев, в том числе и дистанционно. Практико-ориентированное образование, открытие новых специальностей и концепция опережающего развития - все сделано для того, чтобы в центре внимания был студент и его успехи.

Ирина Китурко, ректор Гродненского государственного университета им. Янки Купалы: Очень активно открываем те специальности, которые востребованы. Из новых в этом году электрический автономный транспорт, социальная работа и психолого-педагогическая помощь. Выпускники этих специальностей - это те, кто сегодня наиболее востребован на рынке труда.

Дарья Малашина приехала учиться в Витебск из Санкт-Петербурга. Об Академии ветеринарной медицины слышала только положительные отзывы. Поэтому с вузом определилась сразу. Теперь знает наверняка - выбор правильный.







В Витебской академии ветеринарной медицины обучаются студенты из 18 стран. Ветеринарные врачи, зоотехники, ветфармацевты - эти профессии востребованы во всем мире. И чтобы получить качественное образование, для будущих специалистов даже сотни километров не преграда.

Самое пристальное внимание - практической подготовке. Студенты оттачивают навыки в передовых хозяйствах и лабораториях. Также в их распоряжении современные клиники ветакадемии. В год здесь лечат около 3 тысяч животных.

95 % работающих в Беларуси врачей ветеринарной медицины - выпускники витебской академии. Здесь успешно совмещают учебу и исследовательскую деятельность. Международные конференции и семинары - часть студенческой жизни.

И такие специалисты в цене. Выпускников Академии ветеринарной медицины ждут на крупных перерабатывающих предприятиях, в лабораториях, фармацевтических фабриках и крупных животноводческих комплексах.





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