ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Е. Парамонова об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности

08.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Совершенствование уголовного законодательства важно для государства и общества. Президент подписал закон "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности".

Над модернизацией работала экспертная группа. Это порядка 60 специалистов в различных сферах. Документ прошел широкое обсуждение на Национальном правовом интернет-портале. То есть в процесс были вовлечены и наши граждане.

Документ уже есть в открытом доступе. А мы напомним лишь несколько новаций.

Условия, при которых не наступает превышение пределов необходимой обороны, теперь конкретизированы. То есть если человек не мог объективно оценить опасность и характер своих действий, предусмотрен более дифференцированный подход к назначению штрафа. Все будет зависеть от преступления и личности преступника. Отсрочка и рассрочка возможна. Цель - дать любую возможность рассчитаться по долгам.

Институт замены наказания при условии, что наказание не связано с изоляцией от общества. Если осужденный игнорирует его, то заменят более строгим. Соответствующее решение будет принимать суд.

В особенной части УК исключается 10 уголовных статей или 24 состава преступлений. Причина - они носили формальный характер.

Всплеск преступлений в IT-сфере заставил по-новому взглянуть на главу УК "Преступления против компьютерной безопасности", где прописаны новая терминология и трактовка деяний - все с учетом цифровизации общества.

Кроме того, изменения коснулись и экономической деятельности, поэтому дифференцируется ответственность за уклонение от уплаты налогов в зависимости от размера причиненного ущерба. Если в особо крупном - до 12 лет.

Придется ответить отныне за налоговое мошенничество и уклонение от уплаты страховых взносов в Фонд социальной защиты населения.

Не секрет, что уголовное право должно учитывать риски и угрозы, которые появились в последнее время, и эффективно их пресекать. Этот момент также отражен в новом законе.

Об этом в интервью каналу "Беларусь 1" рассказала представитель рабочей группы по подготовке законопроекта - заместитель начальника управления Генпрокуратуры Евгения Парамонова (видео).


Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совершенствование уголовного законодательства важно для государства и общества. Президент подписал закон "Об изменении кодексов по вопросам уголовной...
 
Новости дня
Новости общества
 
Как зарабатываются закордонные деньги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

07.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by