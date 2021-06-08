Как зарабатываются закордонные деньги

Источник материала: БT

О протестных технологиях. Где-то на белорусско-литовской границе БЧБ-группка уговаривает соседского пограничника разрешить им инсценировать блокирование трассы.

Мол, дайте три минуты, чтобы сфотографироваться, а дальше победоносно отчитаться о смелой акции протеста в проплачиваемых мусорных телеграм-чатах.

Вот они - недотехнологии в действии. Вот так на самом деле активисты за демократию прогибаются перед западными спонсорами, пообещав им блокировать движение из Литвы и Польши в Беларусь, ведь благодаря чудесам фотоискусства еще и массовости "дорисуют", как это было. И не раз.

На самом деле местные власти в гробу видели подобные активности. В Литве недоактивистам запретили даже на 15 минут перекрывать движение, как те ни уговаривали. Словом, "щедрые на демократию" литовские власти акцию не согласовали. И предупредили, что если попробуют, вся ответственность и материальный ущерб на змагарах. Бизнес есть бизнес.

Шевелятся такие на асфальте, протирая штаны, и возле польских Бобровников. Несколько человек попытались блокировать движение, усевшись посреди дороги. И, похоже, у местных панов полицейских уже сдают нервы. Ну и поделом. Хватит крышевать этих беспредельщиков.





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