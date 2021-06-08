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Настоящее лицо тех, чья цель превратить нашу страну в хаос

08.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Расшатать обстановку, уничтожить то, что белорусы создавали годами, продвигать санкции против своего же народа. Вот настоящее лицо тех, чья цель превратить нашу страну в хаос.

Пофамильно организаторов протестов назвал Протасевич в интервью нашим коллегам. Экстремист с ходу назвал 13 человек. Среди них Дмитрий Навоша - создатель спортивного портала Sports.ru, Tribuna.by. Много лет проживал в России, откуда начинал свою подрывную деятельность. Сейчас находясь в Испании, где у него вид на жительство, Навоша координирует работу деструктивных формирований, является одним из идейных основателей экстремистской организации BYPOL, финансировал ее и преступный телеграм-канал "Черная книга Беларуси", пытался оказывать давление на спорт и стоял за формированием санкционно-"расстрельных" списков. Такой информацией поделились в ГУБОП.


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Расшатать обстановку, уничтожить то, что белорусы создавали годами, продвигать санкции против своего же народа. Вот настоящее лицо тех, чья цель превратить нашу...
 
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