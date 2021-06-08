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Хоккейную команду "Юность-Минск" исключили из Лиги чемпионов

08.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

К сожалению, главный спортивный и олимпийский лозунг "Спорт вне политики" уже давно попрали представители так называемых западных "демократий". Именно они превращают спорт в грязный инструмент политического давления. На этот раз под раздачу попала хоккейная "Юность-Минск". Столичных "медведей" сегодня исключили из розыгрыша Лиги чемпионов в грядущем соревновательном году. Вердикт вынесли учредители турнира на внеочередном собрании. По их мнению, проведение матчей на территории Беларуси не гарантирует безопасности спортсменов. Ну, понятно. Как и в случае с отобранным этапом Кубка мира по биатлону, никто из хоккейных функционеров не удосужился даже проанализировать ситуацию в нашей стране. Напомним, "Юность" в нынешнем году выиграла Кубок Президента и тем самым по спортивному принципу завоевала право участвовать в розыгрыше. Но, видимо, что понятие fair play (в переводе "честная игра") руководство данного турнира трактует неоднозначно.


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Теги: Минск
 
 
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К сожалению, главный спортивный и олимпийский лозунг "Спорт вне политики" уже давно попрали представители так называемых западных "демократий". Именно они...
 
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