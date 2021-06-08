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От 2 лет "химии" до 8 лет колонии: в Бобруйске вынесли приговор четверым местным жителям
08.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Их обвиняли в поджоге киоска, остановке поезда и порче машины милиционера. Так, по данным следствия, трое из фигурантов около одной из железнодорожных станций подожгли ветошь, из-за чего машинисту пришлось экстренно тормозить. Этих же мужчин обвиняли в поджоге "Табакерки". Также установлено, что они повредили колесо в машине сотрудника департамента охраны. Суд признал их виновными в организации групповых действий, вызвавших нарушение работы транспорта, умышленной порче имущества в особо крупном размере, незаконных действиях в отношении предметов поражающего действия.
Александр Конецкий, прокурор г. Бобруйска: Трем обвиняемым судом назначено наказание в виде лишения свободы. Назаревичу на срок 8 лет. Марьясова и Василевича отправили в колонию усиленного режима на 7,5 года. Гаврилову дали 2 года "химии". Суд также применил специальную конфискацию в отношении автомобиля, принадлежавшего обвиняемому Назаревичу, как средство совершения преступления. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.
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Их обвиняли в поджоге киоска, остановке поезда и порче машины милиционера. Так, по данным следствия, трое из фигурантов около одной из железнодорожных станций...
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