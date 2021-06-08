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А. Брежнев: Украинцы готовы работать за копейки

08.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Вполне предсказуемая реакция обманутых украинцев, уже который год ожидающих обещанный им европейский уровень жизни и достаток, а получающих мизерные зарплаты и пенсии. Мнением об украинской европейской мечте на своем YouTube-канале поделился блогер Алекс Брежнев.

Алекс Брежнев, блогер: Да, ребята, зарплата, конечно, не по 5 000 евро, как обещал Яценюк господам украинским крестьянам и рабочим, а он обещал им 5 000. Они вышли, молодежь с палками с дубинами, и президент бежал, потому что все хотели очень вот этот вот петушок. Сейчас они получают 200 долларов. И 400 долларов в месяц могут заработать, стоя рачком и собирая клубнику польским панам. Кстати, поляки очень довольны, что дешевая рабочая сила. Также довольны еще и чехи, потому что чехи не хотят работать за копейки, и украинцы работают там теперь в две смены. В Чехословакии на Amazon по 12 часов они стоят, складывают коробки и говорят: "Слава тебе, господи, у нас безвиз".

Прокомментировал блогер и интервью Романа Протасевича.

Алекс Брежнев, блогер: Вот этот Протасевич сдал все явки и пароли, он сказал, что все спонсировалась западными службами, а все это дело подогревалось. Цель была заработать баблеца. Это был с одной стороны коммерческий проект, который раскручивался за счет западных служб, которые платили деньги. В частности, было это очень выгодно тем же самым злобным полякам, которые не могут спать: почему белорусы выпускают до сих пор эти самые БелАЗы? Они не могут пережить, потому что максимальное, что эти поляки выпускают - это пылесосы Zelmer, больше у них ничего нет.


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Вполне предсказуемая реакция обманутых украинцев, уже который год ожидающих обещанный им европейский уровень жизни и достаток, а получающих мизерные зарплаты и...
 
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