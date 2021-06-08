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Более 49 тыс. рублей потратят в Беларуси на поддержку талантливой молодежи

09.06.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 июн – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко подписал распоряжение о финансировании расходов спецфонда по поддержке в 2021 году талантливой молодежи, сообщили в пресс-службе главы государства.

На эти цели деньги возьмут из бюджета республики за счет средств резервного президентского фонда.

"Более 49 тысяч рублей направлено на поддержку 145 представителей талантливой молодежи. Поощрениями фонда отмечены победители международных и республиканских конкурсов и фестивалей в области музыкального, хореографического, изобразительного и иных видов искусств", – сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что принятие документа – это свидетельство внимания к созданию условий для обучения и развития талантливых молодых белорусов, стимулирования их деятельности.

В минувшем году помощь из фонда получили 206 представителей талантливой молодежи и 19 коллективов художественного творчества – на сумму более 116 тысяч рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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Из специального фонда поощрят победителей международных и республиканских конкурсов и фестивалей.
 
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