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Африканка родила 10 детей сразу и побила мировой рекорд

09.06.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 июн – Sputnik. Жительница ЮАР Госиаме Ситхоул родила 10 младенцев за один раз и побила рекорд Гиннесса.

Уникальности добавляет и тот факт, что зачатие произошло естественным путем. Как правило, такие аномалии имеют место при экстракорпоральном оплодотворении.

Многодетной мамой 37-летняя африканка стала 7 июня: на свет появились 7 мальчиков и 3 девочки. Женщине на 29 неделе сделали кесарево сечение, чтобы сохранить жизнь всем новорожденным.

Ближайшие несколько месяцев малыши проведут в инкубаторе. У детишек уже есть два шестилетних брата-близнеца.

Интересно, что и предыдущие достижение принадлежало представительнице африканского континента. В Мали женщина в один день стала матерью девяти детей пяти девочек и четверых мальчиков.

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Теги: Минск
 
 
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Рождение десятерых стало неожиданным даже для родителей - ультразвуковое исследование ранее показало восемь детей.
 
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