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Одноцентовую марку "Британская Гвиана" продали на Sotheby's за $8,3 млн
09.06.2021 09:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 июн – Sputnik. Марку номиналом один цент продали на аукционе Sotheby's за 8,3 миллиона долларов, об этом сообщается в пресс-релизе английской компании Stanley Gibbon.
Марка стала самой дорогой из когда-либо проданных.
Одна из самых редких почтовых марок "Британская Гвиана" была выпущена в 1856 году и существует в единственном экземпляре. Она напечатана черной краской на красной, имеет восьмиугольную форму без перфорации.
В центре марки - изображение трехмачтовой шхуны, над ней находится девиз колонии на латинском языке - Damus Petimus Que Vicissim ("Даем и надеемся получить").
"Британская Гвиана" был отпечатана в Гвиане, когда страна была еще колонией Великобритании и в тот момент не получила обещанную партию марок. Местные власти выпустили три серии марок различного достоинства, одноцентовая предназначалась для использования на местных газетах.
"Британскую Гвиану" обнаружил в 1873 году 12-летний шотландский школьник среди писем своего дяди, и продал за несколько шиллингов.
Из самой дешевой серии марок номиналом один цент к настоящему времени сохранилась только одна. "Гвиана" несколько раз экспонировалась на крупных филателистических выставках.
Среди коллекционеров марка известна под названием "Принцесса филателии".
В компании Stanley Gibbon намерены выставить марку для широкой публики в своем магазине в центре Лондона.
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Самая известная и самая дорогая марка, известная под названием "Принцесса филателии", будет выставлена в для широкой публики в центре Лондона.
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