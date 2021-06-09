Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 июн – Sputnik. Марку номиналом один цент продали на аукционе Sotheby's за 8,3 миллиона долларов, об этом сообщается в пресс-релизе английской компании Stanley Gibbon.

Марка стала самой дорогой из когда-либо проданных.

Одна из самых редких почтовых марок "Британская Гвиана" была выпущена в 1856 году и существует в единственном экземпляре. Она напечатана черной краской на красной, имеет восьмиугольную форму без перфорации.

В центре марки - изображение трехмачтовой шхуны, над ней находится девиз колонии на латинском языке - Damus Petimus Que Vicissim ("Даем и надеемся получить").

"Британская Гвиана" был отпечатана в Гвиане, когда страна была еще колонией Великобритании и в тот момент не получила обещанную партию марок. Местные власти выпустили три серии марок различного достоинства, одноцентовая предназначалась для использования на местных газетах.

"Британскую Гвиану" обнаружил в 1873 году 12-летний шотландский школьник среди писем своего дяди, и продал за несколько шиллингов.

Из самой дешевой серии марок номиналом один цент к настоящему времени сохранилась только одна. "Гвиана" несколько раз экспонировалась на крупных филателистических выставках.

Среди коллекционеров марка известна под названием "Принцесса филателии".

В компании Stanley Gibbon намерены выставить марку для широкой публики в своем магазине в центре Лондона.

Читайте также: