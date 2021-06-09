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Актеры Купаловского работают над аудиопостановкой "Галасы зямлі"

09.06.2021 10:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Совместный проект-посвящение к 80-летию начала Великой Отечественной войны готовит Белтелерадиокомпания совместно с Белорусским союзом женщин. Аудиопостановка "Галасы зямлі" стихами Коласа и Купалы. Инсценируют их актеры Купаловского театра. Так, в июне народный артист СССР Геннадий Овсянников, народная артистка Беларуси Зинаида Зубкова, а также коллеги по театральному цеху Купаловского - актеры Василий Сушицкий и Алла Ельяшевич передадут через записи в студии Дома радио "несломленность белорусского народа". Постановку презентуют к 22 июня в эфире, в социальных сетях и на нашем YouTube-канале.


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Совместный проект-посвящение к 80-летию начала Великой Отечественной войны готовит Белтелерадиокомпания совместно с Белорусским союзом женщин. Аудиопостановка...
 
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