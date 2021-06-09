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В Совмине рассмотрели и проанализировали новые подходы в реализации госпрограмм
09.06.2021 10:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Бюджетные средства на реализацию госпрограмм в минувшей пятилетке составили около 30 % от общего объема финансирования. Ресурсы направляются на конкретные цели - программы "Здоровье народа и демографическая безопасность", "Образование и молодежная политика", "Беларусь гостеприимная". На Президиуме Совмина накануне проанализировали и проблемные вопросы, которые сдерживают в стране строительство инфраструктуры и ремонт местных дорог.
Такая платформа начнет работать с 2023 года. В целом в этой пятилетке работа ведется по 25 госпрограммам. Особое внимание - агробизнесу, региональному развитию и цифровизации в разных сферах.
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Бюджетные средства на реализацию госпрограмм в минувшей пятилетке составили около 30 % от общего объема финансирования. Ресурсы направляются на конкретные цели -...
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