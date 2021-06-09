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В Совмине рассмотрели и проанализировали новые подходы в реализации госпрограмм

09.06.2021 10:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Бюджетные средства на реализацию госпрограмм в минувшей пятилетке  составили около 30 % от общего объема финансирования. Ресурсы направляются на конкретные цели - программы "Здоровье народа и демографическая безопасность", "Образование и молодежная политика", "Беларусь гостеприимная". На Президиуме Совмина накануне проанализировали  и проблемные вопросы, которые сдерживают в стране строительство инфраструктуры и ремонт местных дорог. 

Такая платформа начнет работать с 2023 года. В целом в этой пятилетке работа ведется по 25 госпрограммам. Особое внимание - агробизнесу,  региональному развитию и цифровизации в разных сферах. 


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Бюджетные средства на реализацию госпрограмм в минувшей пятилетке  составили около 30 % от общего объема финансирования. Ресурсы направляются на конкретные цели -...
 
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