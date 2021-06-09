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Марина Зуева - героиня проекта "Женщины и спорт"
09.06.2021 10:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня вечером в эфире
Спортсменка расскажет, почему когда-то повесила коньки на гвоздь. Что ее вернуло в большой спорт, кто для нее является главным мотиватором и готова ли она стать рекламным лицом конькобежного спорта. А также опыт в роли фотомодели - все это история Марины Зуевой в проекте
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Сегодня вечером в эфире "Беларусь 1" - новая история проекта "Женщины и спорт". Героиня - многократный призер этапов Кубка мира по конькобежному спорту Марина Зуева....
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