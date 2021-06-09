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Марина Зуева - героиня проекта "Женщины и спорт"

09.06.2021 10:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня вечером в эфире "Беларусь 1" - новая история проекта "Женщины и спорт". Героиня - многократный призер этапов Кубка мира по конькобежному спорту Марина Зуева. Девушка с внешностью фотомодели легко управляет скоростью на коньках, на роликах и даже на велосипеде, участвуя в гонках чемпионата Беларуси на шоссе. И все же главная любовь и главные мечты связаны с конькобежным спортом. Сейчас Марина Зуева - лидер национальной сборной.

Спортсменка расскажет, почему когда-то повесила коньки на гвоздь. Что ее вернуло в большой спорт, кто для нее является главным мотиватором и готова ли она стать рекламным лицом конькобежного спорта. А также опыт в роли фотомодели - все это история Марины Зуевой в проекте "Женщины и спорт" сегодня после "Панорамы" на "Беларусь 1".


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Сегодня вечером в эфире "Беларусь 1" - новая история проекта "Женщины и спорт". Героиня - многократный призер этапов Кубка мира по конькобежному спорту Марина Зуева....
 
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