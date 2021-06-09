ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ректор БГУ о роли образования и воспитания молодежи в авторском проекте Марии Петрашко "Успеть до полуночи"

09.06.2021 10:33 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Роль образования и воспитания молодежи на фоне массированной атаки со стороны деструктивных телеграмм-каналов как никогда велика. Белорусский государственный университет в год своего 100-летия  не только расширяет материально-техническую базу, внедряет новые технологии дистанционного обучения, но и активно работает над благоустройством. Об этом и не только  говорили с ректором Белгосуниверситета в авторском проекте Марии Петрашко "Успеть до полуночи".


Смотрите также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Роль образования и воспитания молодежи на фоне массированной атаки со стороны деструктивных телеграмм-каналов как никогда велика. Белорусский государственный...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Хотимске городской стадион пополнился площадками для воркаута и мини-футбола
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by