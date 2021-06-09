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Роль образования и воспитания молодежи на фоне массированной атаки со стороны деструктивных телеграмм-каналов как никогда велика. Белорусский государственный университет в год своего 100-летия не только расширяет материально-техническую базу, внедряет новые технологии дистанционного обучения, но и активно работает над благоустройством. Об этом и не только говорили с ректором Белгосуниверситета в авторском проекте Марии Петрашко "Успеть до полуночи" .

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