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В Хотимске городской стадион пополнился площадками для воркаута и мини-футбола
09.06.2021 10:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Приоритет предстоящей пятилетки - и здоровье нации. Соответствующая госпрограмма предусматривает строительство физкультурно-оздоровительных комплексов по всей стране. В том числе в отдаленных райцентрах. Так в Хотимске городской стадион пополнился площадками для воркаута и мини-футбола. Вскоре здесь откроют еще одну - для хоккея на траве. Принято решение и о строительстве бассейна.
Михаил Куксенков, председатель Хотимского райисполкома: На три дорожки. Плюс - детский бассейн. В текущем году планируется разработка проектно-сметной документации. И начало строительства. В следующем году планируется летом ввод в эксплуатацию.
Строительство нового спортивного центра, по мнению жителей, необходимо. Сейчас любители поплавать отправляются для этого в соседние Костюковичи.
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Приоритет предстоящей пятилетки - и здоровье нации. Соответствующая госпрограмма предусматривает строительство физкультурно-оздоровительных комплексов по всей...
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