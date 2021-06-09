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В Хотимске городской стадион пополнился площадками для воркаута и мини-футбола

09.06.2021 10:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Приоритет предстоящей пятилетки - и здоровье нации. Соответствующая госпрограмма предусматривает строительство физкультурно-оздоровительных комплексов по всей стране. В том числе в отдаленных райцентрах. Так в Хотимске городской стадион пополнился площадками для воркаута и  мини-футбола. Вскоре здесь откроют еще одну - для хоккея на траве.  Принято решение и о строительстве бассейна.

Михаил Куксенков, председатель Хотимского райисполкома: На три дорожки. Плюс - детский бассейн. В текущем году планируется разработка проектно-сметной документации. И начало строительства. В следующем году планируется летом ввод в эксплуатацию.

Строительство нового спортивного центра, по мнению жителей, необходимо. Сейчас любители поплавать отправляются для этого в соседние Костюковичи. 



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Приоритет предстоящей пятилетки - и здоровье нации. Соответствующая госпрограмма предусматривает строительство физкультурно-оздоровительных комплексов по всей...
 
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