А. Лукашенко подписал распоряжение о финансировании расходов специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи

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Глава государства подписал распоряжение, которым принято решение о финансировании расходов специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи. Всего на эти цели выделено 710 тыс. белорусских рублей. Обладателями стипендий станут 145 представителей талантливой молодежи. Поощрениями фонда отмечены победители международных и республиканских конкурсов и фестивалей в области музыкального, хореографического, изобразительного и иных видов искусств.





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