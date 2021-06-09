Ю. Атаманюк: Деструктив Литвы и Польши в сторону Беларуси и Украины направлен на разрушение взаимовыгодных отношений

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Деструктив Литвы и Польши в сторону Беларуси и Украины направлен на разрушение взаимовыгодных отношений. Такое мнение в комментарии нашему телеканалу высказал украинский экономист. Юрий Атаманюк подчеркнул: Литва, пытаясь играть в "наставника", не видит бревна в своем глазу.

Юрий Атаманюк, экономический эксперт (Украина): Очень болезненно мне смотреть, когда такие долго выстраиваемые отношения, крайне взаимовыгодные отношения, на сегодня подогреваются деструктивными силами для того, чтобы их разрушить. Не зря драйверами этого процесса выступают Литва и Польша. Литва - это вообще отдельный случай, они пытаются поучать украинцев, поучать белорусов, а у самих-то - как ситуация? За 30 лет после развала Союза, после того как Литва стала самостоятельной и так называемой их политики экономической, социальной, вот результат от их работы. 30 лет назад в Литве проживали 3 млн 400 тыс. литовцев. Сейчас знаете сколько проживает в Литве? 1 миллион 400, то есть - 2 млн убыль населения, это полностью депрессивная страна в центре Европы. Вот точно они не могут поучать, как надо жить, как нужно выстраивать финансово-хозяйственные отношения, и что это за социальная политика. Такой убыли населения у Литвы не было со времен Второй мировой войны. Так это что, политика на благо своего народа или это вот такой опосредованный геноцид?



