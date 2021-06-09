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София Сапега прислала матери первые письма из СИЗО КГБ. Что пишет девушка
09.06.2021 10:55 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Задержанная в Минске россиянка София Сапега прислала родителями два письма из изолятора. Девушка просит не винить в случившемся Романа Протасевича, рассказывает о своей жизни в СИЗО и о вещем сне Протасевича. С разрешения матери Сапеги Анны Дудич русская служба ВВС
Письма были написаны Софией 1 и 3 июня.
«Об этом очень горько думать»
Сапега пишет, что ее единственный страх – отстать от жизни, «она ведь такая нестатичная».
«Боюсь выйти никем и абсолютно ненужной обществу. Страшно, что так и не защитила диссертацию», - пишет София.
Она рассказывает, что пишет письмо 3 июня, а в этот день утром она должна была защищать магистерскую диссертацию, вечером – идти с Романом в ресторан, «пить шампанское, кушать пасту, встречать лето, целоваться и любить».
«Однако вышло все несколько иначе. Вместо этого утром я позавтракала кашей, потренировалась, а вечером выпила чай с печеньем. Одна. Не было защиты, не было Ромы, ресторана и холодного шампанского. Не было праздника и любви. Но зато был чай. Об этом очень горько думать, но кажется, в жизни еще много всего случится, а я это пропущу. Мне не хотелось об этом писать, но поделиться мне не с кем и я не удержалась. Простите», - делится София Сапега.
О вещем сне
«Я никогда не верила в вещие сны и прочее. Но… в ночь перед вылетом из Афин Роме приснился сон, что мы приземляемся в Минске», - говорит задержанная.
Она отмечает, что ранее никогда не верила в вещие сны, и «жаль только, что это был один из них».
«Прошу, не стоит винить Рому в том, что все так вышло. Он оберегал и заботился обо мне как умел. Это можно назвать любовью», - пишет София родителям.
Она надеется, что пройдет этот путь достойно, хоть и будет нелегко.
О жизни в СИЗО КГБ
София Сапега говорит, что получила первые два письма от семьи. Тогда она впервые заплакала в СИЗО. Девушка отмечает, что на всю жизнь запомнит каждую строчку и каждое слово из того письма.
«Что касается меня, то я держусь, очень много читаю, постоянно читаю. Только что дочитала «Тревожное счастье» Ивана Шамякина. 600 стр. за три дня. Приседаю сто раз утром, сначала пресс и прочее. Пишу дневник. Теперь наконец на такие вещи времени у меня достаточно. Я справляюсь», - делится задержанная.
Время она определяет по колоколам. Поскольку часов у нее нет, а колокола за окном каждый час пробивают равное точному времени количество раз.
Сапега не видела себя в зеркале с 25 мая, поэтому состояние кожи определяет руками.
«Хочу сказать, вернее написать, что я не сдаюсь. Я держусь. Начала улыбаться. Впервые в жизни радуюсь таким мелочам, как пению птиц, солнышку, интересной книге. Действительно радуюсь. Не обращаю внимание на некоторые мелочи. Даже отросшие ногти, брови и т.д. меня не смущают больше :)», - рассказывает родителям София.
Она добавляет, что к ней регулярно приходит врач («приятный человек»), который выписал ей успокоительные и «колет глюкозу для аппетита».
«Я кушаю, хорошо кушаю, честно! Ваши сладости и прочее улетают достаточно быстро :)», - говорится в письме.
Сапеге очень приятно, что ей звонят и пишут друзья из университета.
«Передайте им, пожалуйста, большой привет, скажите, что я очень это ценю. Я горжусь, что у меня есть такие люди, как они! Передайте им это!», - просит у родителей София.
«По слухам и вашим письмам (новостей здесь у меня нет), я понимаю, что стала немного известной. Никогда бы не подумала, что такое произойдет. Тем более со мной. Это тоже льстит. Как и говорила, пусть мне пишут письма», - резюмировала задержанная.
История Софии Сапеги
23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании.
Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Беларуси экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он
По прилету в Вильнюс, на бору
Представитель посольства России в Беларуси
Сотрудник посольства подчеркнул, что российское посольство предпринимает все действия по поддержке Сапеги.
Позже российский посол в Беларуси Евгений Лукьянов
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Задержанная в Минске россиянка София Сапега прислала родителями два письма из изолятора. Девушка просит не винить в случившемся Романа Протасевича, рассказывает...
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