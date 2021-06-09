София Сапега прислала матери первые письма из СИЗО КГБ. Что пишет девушка

Задержанная в Минске россиянка София Сапега прислала родителями два письма из изолятора. Девушка просит не винить в случившемся Романа Протасевича, рассказывает о своей жизни в СИЗО и о вещем сне Протасевича. С разрешения матери Сапеги Анны Дудич русская служба ВВС опубликовала фрагменты писем.

Письма были написаны Софией 1 и 3 июня.

«Об этом очень горько думать»

Сапега пишет, что ее единственный страх – отстать от жизни, «она ведь такая нестатичная».

«Боюсь выйти никем и абсолютно ненужной обществу. Страшно, что так и не защитила диссертацию», - пишет София.

Она рассказывает, что пишет письмо 3 июня, а в этот день утром она должна была защищать магистерскую диссертацию, вечером – идти с Романом в ресторан, «пить шампанское, кушать пасту, встречать лето, целоваться и любить».

«Однако вышло все несколько иначе. Вместо этого утром я позавтракала кашей, потренировалась, а вечером выпила чай с печеньем. Одна. Не было защиты, не было Ромы, ресторана и холодного шампанского. Не было праздника и любви. Но зато был чай. Об этом очень горько думать, но кажется, в жизни еще много всего случится, а я это пропущу. Мне не хотелось об этом писать, но поделиться мне не с кем и я не удержалась. Простите», - делится София Сапега.

О вещем сне

«Я никогда не верила в вещие сны и прочее. Но… в ночь перед вылетом из Афин Роме приснился сон, что мы приземляемся в Минске», - говорит задержанная.

Она отмечает, что ранее никогда не верила в вещие сны, и «жаль только, что это был один из них».

«Прошу, не стоит винить Рому в том, что все так вышло. Он оберегал и заботился обо мне как умел. Это можно назвать любовью», - пишет София родителям.

Она надеется, что пройдет этот путь достойно, хоть и будет нелегко.

О жизни в СИЗО КГБ

София Сапега говорит, что получила первые два письма от семьи. Тогда она впервые заплакала в СИЗО. Девушка отмечает, что на всю жизнь запомнит каждую строчку и каждое слово из того письма.

«Что касается меня, то я держусь, очень много читаю, постоянно читаю. Только что дочитала «Тревожное счастье» Ивана Шамякина. 600 стр. за три дня. Приседаю сто раз утром, сначала пресс и прочее. Пишу дневник. Теперь наконец на такие вещи времени у меня достаточно. Я справляюсь», - делится задержанная.

Время она определяет по колоколам. Поскольку часов у нее нет, а колокола за окном каждый час пробивают равное точному времени количество раз.

Сапега не видела себя в зеркале с 25 мая, поэтому состояние кожи определяет руками.

«Хочу сказать, вернее написать, что я не сдаюсь. Я держусь. Начала улыбаться. Впервые в жизни радуюсь таким мелочам, как пению птиц, солнышку, интересной книге. Действительно радуюсь. Не обращаю внимание на некоторые мелочи. Даже отросшие ногти, брови и т.д. меня не смущают больше :)», - рассказывает родителям София.

Она добавляет, что к ней регулярно приходит врач («приятный человек»), который выписал ей успокоительные и «колет глюкозу для аппетита».

«Я кушаю, хорошо кушаю, честно! Ваши сладости и прочее улетают достаточно быстро :)», - говорится в письме.

Сапеге очень приятно, что ей звонят и пишут друзья из университета.

«Передайте им, пожалуйста, большой привет, скажите, что я очень это ценю. Я горжусь, что у меня есть такие люди, как они! Передайте им это!», - просит у родителей София.

«По слухам и вашим письмам (новостей здесь у меня нет), я понимаю, что стала немного известной. Никогда бы не подумала, что такое произойдет. Тем более со мной. Это тоже льстит. Как и говорила, пусть мне пишут письма», - резюмировала задержанная.

История Софии Сапеги

23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании.

Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Беларуси экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями.

По прилету в Вильнюс, на бору не оказалось шестерых человек (Протасевича и его девушки Софии Сапеги, она также задержана, и еще четверых россиян).

Представитель посольства России в Беларуси встретился с задержанной. По итогам встречи он сообщил, что София чувствует себя нормально, никаких жалоб на некорректное обращение с ней не высказала.

Сотрудник посольства подчеркнул, что российское посольство предпринимает все действия по поддержке Сапеги.