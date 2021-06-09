МИД РФ: полеты в облет Беларуси создают угрозу для пассажиров

Решение облетать воздушное пространство Беларуси создает опасность для пассажиров. Об этом заявил замглавы российского МИД Александр Грушко, передает «РИА Новости».

Грушко удивляет факт, что санкции в отношении Беларуси приняты до завершения расследования, запущеного в ИКАО. В данное расследование входит «профессиональная процедура», ситуация рассматривается со всех сторон, включая вопросы безопасности пассажиров и сотрудников авиакомпаний.

«Кстати говоря, само решение некоторых европейских компаний облетать воздушное пространство Беларуси создает угрозу для пассажиров», - заявил замглавы МИД РФ.

Он подчеркнул, что ранее тысячи самолетов каждый день летали над Беларусью и «с точки зрения маршрутов это был такой европейский хаб». А теперь ЕС сам лишает себя данного преимущества, причем облет воздушного пространства Беларуси является экономически невыгодным и дорого обойдется.

«Мы, естественно, будем удовлетворять запросы, но это не решается щелчком пальцев, как пытаются представить некоторые наши партеры, которые сначала принимают определенное решение, но, видимо, не могут хотя бы продумать на два шага вперед свои действия», - продолжил Грушко.

По его словам, вопрос маршрутов - вопрос достаточно серьезных согласований, принимающих во внимание летную безопасность и безопасность аэропортов.

«Надо выделать новые тайм-слоты, новые расписания, каким-то образом группировать эти маршруты, обеспечивать их сопровождение диспетчерами. Это сложное дело», - подытожил замглавы российского МИД.

Напомним, несколько авиакомпаний заявилии , что приостанавливают полеты над воздушным пространством Беларуси, Евросоюз рекомендовал всем странам Европы поступить так же.

ЕАSА выпустило директиву по безопасности полетов 2021-02, в которой сообщается, что полеты над Беларусью запрещены. Исключение составляют спасательные операции и непредвиденные обстоятельства.