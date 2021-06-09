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На территории бывшего концлагеря "Шталаг-352" в Масюковщине обнаружены останки 144 красноармейцев

09.06.2021 12:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Мы помним имена тех, кто ценой своей жизни добывал Великую Победу. Наш долг - сохранить эту память. Спустя 80 лет с начала Великой Отечественной и сегодня открываются страницы военной истории. Поисковиками 52-го батальона вооруженных сил на территории бывшего концлагеря "Шталаг-352" в Масюковщине обнаружены останки 144 красноармейцев. Среди них - личные вещи рядового Анисимова, уроженца Псковской области. Медальон и записку с личными данными перезахоронят на родине солдата. Прежде их решено освятить. Церемония окропления и передачи артефактов белорусской молодежи, на которую и возложена миссия передать найденное на родину, прошла в крипте храма-памятника в честь Всех Святых в Минске.

Александр Лугин, ведущий специалист управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн ВС Беларуси: Останки Анисимова Ивана Александровича были найдены в братской могиле, где невозможно было отделить сами останки, поэтому мы передаем только его личные вещи, записку и медальон. И, естественно, землю, где он умер и погиб. Районная власть принимает решение о дате и месте перезахоронения. Владимир Бабичев, первый секретарь Витебского областного комитета БРСМ:

Сегодняшнее мероприятие - еще больше проникнуться исторической памятью, моментом сакральности, и на протяжении всех дней атмосфера будет в сердце. Уверен, делегация Республики Беларусь на достойном уровне примет участие в форуме.Уже сегодня артефакты доставят на Псковщину - здесь стартует форум "Мы помним". Останки перезахоронят в деревне Тямша возле Пскова, где на сельском памятнике выбито имя рядового Анисимова. А в Беларусь делегация молодежи вернется с капсулой - с землей с мест захоронений советских солдат, которые в годы войны погибли на псковской земле.


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Теги: Минск
 
 
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Мы помним имена тех, кто ценой своей жизни добывал Великую Победу. Наш долг - сохранить эту память. Спустя 80 лет с начала Великой Отечественной и сегодня открываются...
 
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