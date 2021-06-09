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Особенности проведения вступительной кампании - 2021 в Беларуси

09.06.2021 14:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Вступительная кампания этого года имеет определенные особенности, связанные с эпидемиологической ситуацией. Это отметил сегодня вице-премьер Игорь Петришенко на заседании госкомиссии. По его словам, ЦТ пройдет в привычное время - с 16 июня по 8 июля. Ожидается и ряд новшеств. Например, продлены сроки выдачи пропусков для участия в тестировании до 15 июня, также на 2 дня увеличили срок приема документов от абитуриентов в вузы на сельскохозяйственные специальности. По всей стране для проведения ЦТ будет открыт 41 пункт на базе 31 университета и 10 колледжей, а в резервные дни - по одному в каждой области и в Минске


 
Теги: Минск
 
 
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Вступительная кампания этого года имеет определенные особенности, связанные с эпидемиологической ситуацией. Это отметил сегодня вице-премьер Игорь Петришенко на...
 
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