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В Минске в микрорайоне Брилевичи открытым пламенем горела квартира в многоэтажке

09.06.2021 14:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Крупный пожар ликвидирован в Минске. Сегодня утром загорелась квартира в высотном доме на улице Наполеона Орды в Брилевичах. Огонь и сильный дым наблюдался  на 14 этаже. Работниками МЧС cпасены 7 человек: 2 - из горящей квартиры, 5 - с верхних этажей. Причины возгорания выясняются.


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Теги: Минск
 
 
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Брошенный окурок мог стать причиной пожара в столице. Сегодня утром загорелась квартира в высотке на улице Наполеона Орды. Выяснилось, что вспыхнули вещи на...
 
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