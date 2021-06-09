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В Минске в микрорайоне Брилевичи открытым пламенем горела квартира в многоэтажке
09.06.2021 14:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Крупный пожар ликвидирован в Минске. Сегодня утром загорелась квартира в высотном доме на улице Наполеона Орды в Брилевичах. Огонь и сильный дым наблюдался на 14 этаже. Работниками МЧС cпасены 7 человек: 2 - из горящей квартиры, 5 - с верхних этажей. Причины возгорания выясняются.
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