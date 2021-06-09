Источник материала: БT

Один из главных антибелорусских рупоров - пропольский "Белсат" снова терпит фиаско. Очередной опрос в Витебске закончился полным провалом. Псевдожурналисты вытягивали из белорусов нужные ответы, но поддержки у населения не нашли. Вот что граждане отвечали мальчику с микрофоном на провокационный вопрос: "А вы не боитесь жить в Беларуси?".

Недоумение понятно. Почему белорусы должны чего-то бояться? Бояться должны те, кто нарушает закон.





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