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Очередной опрос пропольского "Белсата" в Витебске закончился полным провалом
09.06.2021 14:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Один из главных антибелорусских рупоров - пропольский "Белсат" снова терпит фиаско. Очередной опрос в Витебске закончился полным провалом. Псевдожурналисты вытягивали из белорусов нужные ответы, но поддержки у населения не нашли. Вот что граждане отвечали мальчику с микрофоном на провокационный вопрос: "А вы не боитесь жить в Беларуси?".
Недоумение понятно. Почему белорусы должны чего-то бояться? Бояться должны те, кто нарушает закон.
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Один из главных антибелорусских рупоров - пропольский "Белсат" снова терпит фиаско. Очередной опрос в Витебске закончился полным провалом. Псевдожурналисты...
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