ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Очередной опрос пропольского "Белсата" в Витебске закончился полным провалом

09.06.2021 14:37 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Один из главных антибелорусских рупоров - пропольский "Белсат" снова  терпит фиаско. Очередной опрос в Витебске закончился полным провалом. Псевдожурналисты вытягивали из белорусов нужные ответы, но поддержки у населения не нашли. Вот что граждане отвечали мальчику с микрофоном на провокационный вопрос: "А вы не боитесь жить в Беларуси?".

Недоумение понятно. Почему белорусы должны чего-то бояться? Бояться должны те, кто нарушает закон. 



Читайте также:


 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один из главных антибелорусских рупоров - пропольский "Белсат" снова  терпит фиаско. Очередной опрос в Витебске закончился полным провалом. Псевдожурналисты...
 
Новости дня
Новости общества
 
В СМИ появились новые данные о наемниках батальона "Азов"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by