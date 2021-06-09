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Е. Козловский о показушных действиях беглых ради западных грантов
09.06.2021 14:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Попытки так называемой белорусской оппозиции упрекнуть власти в показушной деятельности основаны прежде всего на личной выгоде отдельных беглых и направлены на выбивание финансирования от Запада под соусом показушной заботы о людях. Такое мнение в проекте "Скажинемолчи" в нашем эфире высказал политолог Евгений Козловский. К слову, сам он в недавнем прошлом состоял в одной из оппозиционных общественных организаций.
Евгений Козловский, политолог: Они пытаются выстроить показуху для своих спонсоров и для государства, и для людей. Показать людям, что у них есть какая-то сила. Это все фикция. Мне от такой деятельности стало противно, и я не хотел быть инструментом лжи. А по факту это ложь была, а еще упрекали государство.
Кроме того, Евгений Козловский уверен: вся показуха беглых и имитация их бурной деятельности устроена для западных кураторов-финансистов. В том числе и полный слив Романа Протасевича. Предав его, наши "змагары" на нем же пытаются заработать дополнительные баллы в свою копилку.
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Попытки так называемой белорусской оппозиции упрекнуть власти в показушной деятельности основаны прежде всего на личной выгоде отдельных беглых и направлены на...
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