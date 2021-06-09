Источник материала: БT

Районная прокуратура, проанализировав сообщения, усмотрела призывы к экстремизму, а именно - к протестам, массовым беспорядкам, актам вандализма и хулиганству, а также насилию в отношении милиции. Администрация канала никак не реагировала на радикальные публикации. На основании закона "О противодействии экстремизму" суд удовлетворил заявление прокурора. В итоге Мининформ должен включить ресурс в список экстремистских материалов и блокировать. И суд Витебска сообщает: по материалам ГУБОП, "Браслаў для жыцця" и "Поставы для жизни" в Telegram также признаны экстремистскими.

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