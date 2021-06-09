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Туристический сезон - 2021 состоится несмотря на авиаблокаду
09.06.2021 14:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Несмотря на авиаблокаду, туристический сезон - 2021 состоится. Это показывает анализ рынка. Турция и Египет остаются для нас доступными, несмотря на то, что стоимость путевки и время в пути возрастет из-за облета Украины. А вот отельеры Болгарии, Албании и Греции потеряют часть доходов из-за того, что туда не приедут белорусы. Авиаотрасль - это не только пассажирские, но еще и грузовые перевозки. Они также сейчас испытывают некоторые сложности.
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Несмотря на авиаблокаду, туристический сезон - 2021 состоится. Это показывает анализ рынка. Турция и Египет остаются для нас доступными, несмотря на то, что...
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