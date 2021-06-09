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Архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия, который осудил насилие после выборов, отправили в отставку
09.06.2021 15:27 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия освободили от должности решением Синода Белорусской Православной Церкви. Об этом
8 июня состоялось заседание Синода БПЦ.
«Синод рассмотрел текущие вопросы жизни Белорусской Православной Церкви и принял ряд решений», -
По информации провластного телеграм-канала, на вчерашнем заседании было принято решение об освобождении архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия (в светской жизни Александр Кищенко) от занимаемой должности.
«Что стало причиной такого решения, состояние здоровья владыки или его выходки, а также бурная деятельность его подчиненных, остается неясным. Однако, очевидно, что в Гродненской епархии грядут перемены», - заявляет телеграм-канал.
Чтобы уточнить данную информацию обратились к пресс-секретарю БПЦ иеромонаху Афанасию (Соколову).
«Я вам скажу откровенно и без обиняков: я не знаю. На сегодняшний момент никто вам не сможет эту информацию ни подтвердить, ни опровергнуть», -
Он отметил, что белорусский Синод принимает решения, но оглашаются они только после их рассмотрения патриархом.
«Бывали случаи в истории, когда наш Синод принимал те или иные решения, но они не были утверждены», - сказал иеромонах.
По его словам, даже если Синод и принял такое решение, архиепископ Артемий все равно пока будет выполнять свои функции по управлению епархией — до принятия решения в Москве ничего меняться не будет.
Отмечается, что РПЦ рассмотрит журналы заседания Белорусского Синода ориентировочно 17 июня.
О архиепископе Гродненском и Волковысском Артемии
Архиепископу Артемию 69 лет. Родился в Минске. Учился в Ленинградской духовной семинарии. Служил священником в Карелии. В 1982 году вернулся в Беларусь. В 1996 году пострижен в монашество. В тот же год стал епископом Гродненским и Волковысским.
После президентских выборов 2020 года архиепископ Артемий принял принципиальную позицию, осудил насилие со стороны силовиков и на богослужении 16 августа говорил:
«Вам на коленях надо стоять, за все фальсификации, за ту ложь».
Глава БПЦ направлял письмо архиепископу Артемию, а церковь в ноябре получила предупреждение от уполномоченного по делам религии и национальностей.
По информации «Белновости», Патриарший Экзарх всея Беларуси
«Церковь не должна быть равнодушной, молчанием продается Бог», - рассказывал архиепископ уже в 2021 году.
Такая его позиция не нравилась представителям белорусских властей.
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Архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия, который осудил насилие после выборов, отправили в отставку
Архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия освободили от должности решением Синода Белорусской Православной Церкви.
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