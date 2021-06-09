Архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия, который осудил насилие после выборов, отправили в отставку

Архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия освободили от должности решением Синода Белорусской Православной Церкви. Об этом сообщает телеграм-канал «Гродненские сливы – Новости Гродно».

8 июня состоялось заседание Синода БПЦ.

«Синод рассмотрел текущие вопросы жизни Белорусской Православной Церкви и принял ряд решений», - говорится на официальном сайте РПЦ.

По информации провластного телеграм-канала, на вчерашнем заседании было принято решение об освобождении архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия (в светской жизни Александр Кищенко) от занимаемой должности.

«Что стало причиной такого решения, состояние здоровья владыки или его выходки, а также бурная деятельность его подчиненных, остается неясным. Однако, очевидно, что в Гродненской епархии грядут перемены», - заявляет телеграм-канал.

Чтобы уточнить данную информацию обратились к пресс-секретарю БПЦ иеромонаху Афанасию (Соколову).

«Я вам скажу откровенно и без обиняков: я не знаю. На сегодняшний момент никто вам не сможет эту информацию ни подтвердить, ни опровергнуть», - цитирует слова Афанасия «Наша Нива».

Он отметил, что белорусский Синод принимает решения, но оглашаются они только после их рассмотрения патриархом.

«Бывали случаи в истории, когда наш Синод принимал те или иные решения, но они не были утверждены», - сказал иеромонах.

По его словам, даже если Синод и принял такое решение, архиепископ Артемий все равно пока будет выполнять свои функции по управлению епархией — до принятия решения в Москве ничего меняться не будет.

Отмечается, что РПЦ рассмотрит журналы заседания Белорусского Синода ориентировочно 17 июня.

О архиепископе Гродненском и Волковысском Артемии

Архиепископу Артемию 69 лет. Родился в Минске. Учился в Ленинградской духовной семинарии. Служил священником в Карелии. В 1982 году вернулся в Беларусь. В 1996 году пострижен в монашество. В тот же год стал епископом Гродненским и Волковысским.

После президентских выборов 2020 года архиепископ Артемий принял принципиальную позицию, осудил насилие со стороны силовиков и на богослужении 16 августа говорил:

«Вам на коленях надо стоять, за все фальсификации, за ту ложь».

Глава БПЦ направлял письмо архиепископу Артемию, а церковь в ноябре получила предупреждение от уполномоченного по делам религии и национальностей.

По информации «Белновости», Патриарший Экзарх всея Беларуси просил архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия обеспечить соблюдение законодательства и «решений Синода» во вверенной ему епархии.

«Церковь не должна быть равнодушной, молчанием продается Бог», - рассказывал архиепископ уже в 2021 году.

Такая его позиция не нравилась представителям белорусских властей.