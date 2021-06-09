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Эскиз памятника автору операции "Багратион" выбрали в Гродно

09.06.2021 15:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 9 июн – Sputnik, Инна Гришук. В Гродно завершился конкурс эскизных проектов, и выбрали скульптора, который сделает памятник-бюст известному советскому военачальнику генералу Алексею Антонову. Он прославился тем, что спланировал крупнейшую в истории Второй Мировой войны наступательную операцию "Багратион". 

О намерении установить в Гродно памятник-бюст известному советскому генералу Антонову стало известно в конце апреля, когда был объявлен конкурс эскизных проектов. К участию приглашались скульпторы с профессиональным образованием, которые готовы выполнить памятник в лучших традициях монументального искусства. Победителю обещали выплатить гонорар 1000 белорусских рублей (примерно 400 долларов – Sputnik).

YouTube / Sputnik Беларусь
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Как сообщают в Гродненском горисполкоме, всего в конкурсе участвовали две эскизные работы. Конкурсная комиссия выбрала проект гродненского скульптора Владимира Пантелеева. Именно эта работа будет представлена на рассмотрение Республиканского художественного совета по монументальному и монументально-декоративному искусству.

Памятник генералу Антонову планируют установить у входа на территорию воинского кладбища по улице Белуша в Гродно. Бюст должен быть выполнен в бронзе, его высота должна быть около метра, высота – около трех метров. Генерала Антонова хотят представить без головного убора в повседневном кителе для высших офицеров, на котором изображена колодка орденов и медалей.

Кто такой Алексей Антонов

Алексей Антонов – уроженец Гродно, известный советский военачальник, который сыграл важную роль в завоевании победы в Великой Отечественной войне. Прославился тем, что спланировал крупные в истории Второй мировой сражения – Берлинскую операцию и освобождение Беларуси "Багратион", в которой советская армия нанесла крупнейшее поражение немецкой армии за всю военную историю Германии. Участвовал Антонов в Ялтинской и Потсдамской конференциях союзников.

Антонов – единственный советский военачальник, который удостоился ордена Победы в звании генерала армии. Кавалеры данного ордена, которые получали его в 1944–45 годах, были в звании маршалов. В Гродно в честь генерала Антонова названа одна из улиц, на доме, в котором он родился, установлена памятная мемориальная доска.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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