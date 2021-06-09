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Адвокат россиянки Сапеги планирует встретиться с ней до конца недели

09.06.2021 15:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 июн – Sputnik. Один из адвокатов задержанной в Беларуси гражданки РФ Софии Сапеги планирует встретиться с ней до конца недели, сообщает Sputnik.

"Адвокат обсудит с Софьей сложившуюся ситуацию и дальнейшие шаги по ее защите", - сообщил Александр Филанович.

Что известно о Софии Сапеге

В своих письмах из СИЗО КГБ девушка сообщила что на здоровье у нее жалоб нет, ее ежедневно посещает доктор, в том числе "дает успокоительное, глюкозу, для аппетита". Ранее адвокат Сапеги заявлял о панических атаках у подзащитной, однако подчеркивал, что задержанная с ними справляется.

Девушка в своих письмах говорит об опасениях, что выйдет "никем и абсолютно ненужной обществу", а также сожалеет, что не защитила диссертацию.

По словам отца россиянки, София не говорила плохого о Протасевиче, о его интервью государственному телевидению она знает.

Кто такая Сапега

Софию Сапегу задержали вместе с экс-главредом Telegram-канала Nexta (признанного в Беларуси экстремистским) Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске 23 мая. Девушку арестовали на два месяца по подозрению в совершении ряда уголовных преступлений в августе-сентябре 2020 года. 

Консул РФ в Беларуси посетил россиянку лишь однажды. По словам матери девушки Анны Дудич, это случилось через два дня после задержания.

Меж тем, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что посольство РФ в Минске получило от белорусских властей многократное разрешение на посещение Софии Сапеги.

Ранее в эфире телеканала СТВ было представлено видео, в котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", публикующего личные данные силовиков. Этот сервис, как и его региональные версии, также признаны в Беларуси экстремистскими.

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Теги: Минск
 
 
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Последняя встреча защиты с задержанной гражданкой РФ прошла на прошлой неделе, однако адвокат не сообщил ее подробности ввиду подписки.
 
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