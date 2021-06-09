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Адвокат россиянки Сапеги планирует встретиться с ней до конца недели
09.06.2021 15:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 июн – Sputnik. Один из адвокатов задержанной в Беларуси гражданки РФ Софии Сапеги планирует встретиться с ней до конца недели, сообщает Sputnik.
"Адвокат обсудит с Софьей сложившуюся ситуацию и дальнейшие шаги по ее защите", - сообщил Александр Филанович.
Что известно о Софии Сапеге
В своих
Девушка в своих письмах говорит об опасениях, что выйдет "никем и абсолютно ненужной обществу", а также сожалеет, что не защитила диссертацию.
По словам отца россиянки, София не говорила плохого о Протасевиче, о его интервью государственному телевидению она знает.
Кто такая Сапега
Софию Сапегу задержали вместе с экс-главредом Telegram-канала Nexta (признанного в Беларуси экстремистским)
Консул РФ в Беларуси посетил россиянку лишь однажды. По словам матери девушки Анны Дудич, это случилось через два дня после задержания.
Меж тем, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что посольство РФ в Минске получило от белорусских властей многократное разрешение на посещение Софии Сапеги.
Ранее в эфире телеканала СТВ было представлено видео, в котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", публикующего личные данные силовиков. Этот сервис, как и его региональные версии, также признаны в Беларуси экстремистскими.
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Последняя встреча защиты с задержанной гражданкой РФ прошла на прошлой неделе, однако адвокат не сообщил ее подробности ввиду подписки.
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