К Протасевичу допустили адвоката спустя 11 дней. Что известно о его состоянии здоровья

Спустя 11 дней заключения к Роману Протасевичу допустили адвоката, которая рассказала о перенесенном тяжелейшем заболевании задержанного. Об этом сообщил отец Романа Дмитрий Протасевич в интервью «Радио НВ».

По словам Дмитрия, адвокат рассказала, что его сын перенес тяжелейшую форму тонзиллита.

«Какое лечение оказывали, как они его лечили — нам до конца неизвестно», - сказал отец Протасевича.

Дмитрий подчеркнул, что в течение 11 дней адвокат не могла попасть к Роману.

«К сожалению, у нас адвокат тоже является заложником системы и дает подписку о неразглашении: нельзя разглашать статьи, которые вменяются, состояние подзащитного. В общем, практически все нельзя», - рассказывает мужчина.

Он отметил, что адвокат смогла выйти на связь вчера после 12 часов ночи, поскольку до этого 7 часов длились следственные действия.

«Семь часов без перерыва следователь отказывалась отпускать даже в туалет, пока длился то ли допрос, то ли не допрос. Мы до сих пор не можем уточнить у адвоката многие детали», - продолжил Дмитрий Протасевич.

Говоря о видео, вышедшем в эфире ОНТ, где Роман признает свою вину, отец заявил, что «они хотят услышать от него то, что хочет услышать Лукашенко».

«Что «оппозиция живет на деньги Запада». Мы это слышим 26 лет. Что «в оппозиции раскол». Это тоже мы слышим… Что «оппозиция ни на что не годна, им нужны только деньги, они живут на западных грантах, ничего не стоят и как личности ничего из себя не представляют». Вот основной посыл, что от него хотели добиться», - считает Дмитрий.

Как говорит мужчина, он делает все, чтобы к его сыну пустили врачей, потому что «его здоровье вызывает опасение».

Дмитрий Протасевич рассказал, что у людей, которые сидят в СИЗО есть счет, на который они могут заказывать книги в соседнем магазине, поскольку передавать книги нельзя. Однако у Романа на счету нет денег, «хотя они туда пошли», и у его сестры не приняли книгу, которую она хотела передать.

«Ни передач, ни посылок, ни писем у него с 25 мая, нет», - подытожил отец Романа Протасевича.

Напомним, 3 июня в эфире ОНТ вышло интервью с задержанным Протасевичем, в ходе которого он признал свою вину в организации протестов после президентских выборов, рассказал, кто его «подставил», кто участвовал в подготовке акций, будут ли еще акции протеста в Беларуси, и высказал свое отношение к Александру Лукашенко.