Миллион цветов украсили Минск

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Среди трендов летнего цветочного оформления богатство злаковых культур и многолетних растений. Композиции оформляются в зависимости от района: по возможности предпочтение отдают насаждениям в природном стиле. По-прежнему большое внимание озеленители уделяют топиарной стрижке кустов и растений. Главные улицы города украшают вертикальными конструкциями. Появились в столице и такие оригинальные насаждения, как ива прутовидная. Украшают они улицу Жилуновича. Яркими летними красками порадуют минчан и новые цветочные панно.

Уже завтра в парке Горького выберут лучших озеленителей столицы. Участники финального этапа конкурса "Минский мастер" будут удивлять не только цветочным мастерством, но и профильными знаниями по уходу за растениями.





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