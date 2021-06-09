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Миллион цветов украсили Минск
09.06.2021 16:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Среди трендов летнего цветочного оформления богатство злаковых культур и многолетних растений. Композиции оформляются в зависимости от района: по возможности предпочтение отдают насаждениям в природном стиле. По-прежнему большое внимание озеленители уделяют топиарной стрижке кустов и растений. Главные улицы города украшают вертикальными конструкциями. Появились в столице и такие оригинальные насаждения, как ива прутовидная. Украшают они улицу Жилуновича. Яркими летними красками порадуют минчан и новые цветочные панно.
Уже завтра в парке Горького выберут лучших озеленителей столицы. Участники финального этапа конкурса "Минский мастер" будут удивлять не только цветочным мастерством, но и профильными знаниями по уходу за растениями.
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Среди трендов летнего цветочного оформления богатство злаковых культур и многолетних растений. Композиции оформляются в зависимости от района: по возможности...
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