На пожаре в Брилевичах спасено 7 человек

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Сильный пожар ликвидирован в Брилевичах. Причиной возгорания мог стать небрежно брошенный окурок сверху. На 14 этаже дома на улице Наполеона Орды очевидцы наблюдали открытое пламя на балконе. Выяснилось, что там вспыхнули вещи. Сильное задымление создавало угрозу жизни и жильцам 19 этажа. Спасатели вывели в безопасную зону хозяев квартиры и их соседей (всего 7 человек). Никто не пострадал. Огонь повредил имущество на балконе. Закоптели жилая комната, стекло и балкон квартиры этажом выше. Точная причина происшествия выясняется.





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