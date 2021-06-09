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Во время каникул ГАИ Минска усиливает контроль за несовершеннолетними
09.06.2021 16:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
О безопасности детей на дороге. Во время каникул Госавтоинспекция столицы усиливает контроль за несовершеннолетними, а водителям советует как можно быстрее перейти на более спокойный и аккуратный стиль управления. Ведь около пешеходных переходов и жилых зон все больше малышей, которые не всегда смотрят по сторонам. В результате в Минске более 40 детей в этом году попали под колеса авто.
Особое внимание ГАИ обращает на движение во дворах. Именно на этих территориях чаще всего происходят наезды. О мерах безопасности на дорогах - Илья Цветков (видео).
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О безопасности детей на дороге. Во время каникул Госавтоинспекция столицы усиливает контроль за несовершеннолетними, а водителям советует как можно быстрее...
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