Источник материала: БT

Вдохновляясь оснащением стадионов команд НХЛ "Торонто Мейпл Лифс" и "Нью-Йорк Рейнджерс". На "Минск-Арене", которая была построена более десяти лет назад, большое обновление. Восьмигранный медиакуб с плазменными экранами, который работал в формате SD, свое отслужил. В эти дни сотрудники спорткомплекса собирают новую конструкцию. Для сравнения: на старом медиакубе полезная площадь экранов была 130 м кв. На новом - на 100 больше. Изображение можно будет вывести в формате 4К, то есть - сверхточном. Вес всего механизма - 15 т 600 кг. Каркас выполнен из алюминия. Уникальность в том, что медиакуб будет не прямым, а немного выпуклым.

Параллельно идет модернизация бегущей строки по всей арене. Она станет на 20 см выше, а формат изображения тоже будет 4К. Шаг пикселя - 6 мм. Интересный нюанс: те модули, которые были на старом медиакубе, еще пригодны в использовании. Поэтому сотрудники "Минск-Арены" задействовали их на боковых экранах. У старых табло технические характеристики были хуже, чем у экранов с медиакуба.





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