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Е. Синицина высказалась о реакции Евросоюза на задержание Р. Протасевича

09.06.2021 16:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Европе продолжаются конвульсии после откровений скандального пассажира и террориста. В средствах массовой информации Евросоюза уже теряются в возможных вариантах, как  выкрутить ситуацию с Протасевичем в свою сторону. Потому всячески пытаются обелить себя и плодят всевозможные фейки. Известная блогер и гид Рима и Ватикана с опытом работы больше 20 лет, журналистка, проживающая в Италии, Екатерина Синицина высказалась о реакции Евросоюза на задержание (видео).


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В Европе продолжаются конвульсии после откровений скандального пассажира и террориста. В средствах массовой информации Евросоюза уже теряются в возможных...
 
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