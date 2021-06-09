Е. Синицина высказалась о реакции Евросоюза на задержание Р. Протасевича

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В Европе продолжаются конвульсии после откровений скандального пассажира и террориста. В средствах массовой информации Евросоюза уже теряются в возможных вариантах, как выкрутить ситуацию с Протасевичем в свою сторону. Потому всячески пытаются обелить себя и плодят всевозможные фейки. Известная блогер и гид Рима и Ватикана с опытом работы больше 20 лет, журналистка, проживающая в Италии, Екатерина Синицина высказалась о реакции Евросоюза на задержание (видео).





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