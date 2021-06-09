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Верховный суд Беларуси не отпустил Виктора Бабарико из СИЗО КГБ
09.06.2021 17:21 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Верховный суд Белоруси отказал в ходатайстве адвоката экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Дмитрия Лаевского об изменении меры пресечения его подзащитного. Об этом
Дмитрий Лаевский заявил, что на данный момент нет оснований для нахождения Бабарико в СИЗО КГБ и нет доказательств вины экс-банкира. По словам Лаевского, это «жесткая мера», а его подзащитный готов являться по любому требованию, если будет отпущен из-под стражи.
Лаевский напомнил, что в самом начале суда уже ходатайствовал об изменении меры пресечения экс-главе Беларусбанка. Но тогда прокурор был против и суд отказал.
Еще одним аргументом Дмитрия Лаевского было то, что судебное следствие практически завершилось, свидетели допрошены, материалы дела изучены и обвиняемый не может оказывать влияния на их показания или сфальсифицировать доказательства. Помимо этого на свободе у Бабарико появилось бы больше возможностей для общения с защитой.
В ответ на доводы Лаевского прокурор заявил суду, что не видит оснований для изменения Бабарико меры пресечения. Остальные семь обвиняемых и их адвокаты заявили, что по этому ходатайству придерживаются позиции «на усмотрение суда».
После обсуждения в совещательной комнате, суд принял решение не отпускать Бабарико из СИЗО.
Судебное следствие по делу подходит к концу, 21 июня начнутся прения сторон, а потом будет оглашен приговор. Бабарико грозит до 15 лет.
Дело Бабарико
18 июня стало известно, что экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и его сына
В ноябре следственное управление КГБ
17 февраля Верховный суд
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Верховный суд Белоруси отказал в ходатайстве адвоката экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Дмитрия Лаевского об изменении меры пресечения его...
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