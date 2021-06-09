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Верховный суд Беларуси не отпустил Виктора Бабарико из СИЗО КГБ

09.06.2021 17:21 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Верховный суд Белоруси отказал в ходатайстве адвоката экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Дмитрия Лаевского об изменении меры пресечения его подзащитного. Об этом сообщает Sputnik.

Дмитрий Лаевский заявил, что на данный момент нет оснований для нахождения Бабарико в СИЗО КГБ и нет доказательств вины экс-банкира. По словам Лаевского, это «жесткая мера», а его подзащитный готов являться по любому требованию, если будет отпущен из-под стражи.

Лаевский напомнил, что в самом начале суда уже ходатайствовал об изменении меры пресечения экс-главе Беларусбанка. Но тогда прокурор был против и суд отказал.

Еще одним аргументом Дмитрия Лаевского было то, что судебное следствие практически завершилось, свидетели допрошены, материалы дела изучены и обвиняемый не может оказывать влияния на их показания или сфальсифицировать доказательства. Помимо этого на свободе у Бабарико появилось бы больше возможностей для общения с защитой.

В ответ на доводы Лаевского прокурор заявил суду, что не видит оснований для изменения Бабарико меры пресечения. Остальные семь обвиняемых и их адвокаты заявили, что по этому ходатайству придерживаются позиции «на усмотрение суда».

После обсуждения в совещательной комнате, суд принял решение не отпускать Бабарико из СИЗО.

Судебное следствие по делу подходит к концу, 21 июня начнутся прения сторон, а потом будет оглашен приговор.  Бабарико грозит до 15 лет.

Дело Бабарико

18 июня стало известно, что экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и его сына задержали. 21 июня Бабарико предъявили обвинение по неизвестной статье. Только 7 июля стало известно, в чем обвиняют политика и его сына.

В ноябре следственное управление КГБ завершилопредварительное расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка. 18 января дело было передано на расследование в Генпрокуратуру, откуда 21 числа того же месяца последовало в Верховный суд.

17 февраля Верховный суд начал рассмотрение дела Бабарико. На судебном заседании экс-глава банка заявил, что не признает свою вину. 23 марта политик заявил отвод составу суда. Выступил в ходе рассмотрения дела Виктор Бабарико 6 апреля и тем самым сорвал аплодисменты.

 
 
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Верховный суд Белоруси отказал в ходатайстве адвоката экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Дмитрия Лаевского об изменении меры пресечения его...
 
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