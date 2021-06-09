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Выставка белорусских сценографов проходит в Музее истории театральной и музыкальной культуры

09.06.2021 18:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Эскизы, макеты декораций, театральные костюмы, афиши и реквизитные элементы спектаклей. В современный белорусский театр через работы художников-сценографов. Выставку "От эскизов до премьеры" представит Музей истории театральной и музыкальной культуры. В экспозиции работы 12 сценографов - представителей Белорусского союза художников. Опера и балет, театр кукол и драматические спектакли для детей и взрослых, классические и экспериментальные проекты. Все представленные постановки находятся в действующем репертуаре белорусских театров.

Выставка "От эскизов до премьеры" - это процесс рождения образа спектакля и его пространственного решения, фактуры, цветной палитры, а также персонажей через грим и костюмы. Все до мелочей.


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Теги: Минск
 
 
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Эскизы, макеты декораций, театральные костюмы, афиши и реквизитные элементы спектаклей. В современный белорусский театр через работы художников-сценографов....
 
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