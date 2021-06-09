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Копыль готовится к проведению Дня белорусской письменности и областных "Дожинок"

09.06.2021 18:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Место притяжения хлеборобов и мастеров слова - Копыль готовится к проведению Дня белорусской письменности и областных "Дожинок". Всего к осенним праздникам изменятся более 230 объектов. Сейчас освежают фасады домов, ремонтируют дороги и тротуары, модернизируют учреждения культуры и медицины, гостиницы. Также для комфорта гостей и жителей города устраивают парковки и зоны отдыха. Настроения и красок добавит новое цветочное оформление.

К праздничному марафону Копыль готовит и подарки. Откроется детская библиотека и кинозал, устроят скейтпарк. Также появится интерактивная Аллея писателей. На малых архитектурных формах разместят QR-коды со всей информацией о знаменитых литераторах.


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Место притяжения хлеборобов и мастеров слова - Копыль готовится к проведению Дня белорусской письменности и областных "Дожинок". Всего к осенним праздникам...
 
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