|
Копыль готовится к проведению Дня белорусской письменности и областных "Дожинок"
09.06.2021 18:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Место притяжения хлеборобов и мастеров слова - Копыль готовится к проведению Дня белорусской письменности и областных "Дожинок". Всего к осенним праздникам изменятся более 230 объектов. Сейчас освежают фасады домов, ремонтируют дороги и тротуары, модернизируют учреждения культуры и медицины, гостиницы. Также для комфорта гостей и жителей города устраивают парковки и зоны отдыха. Настроения и красок добавит новое цветочное оформление.
К праздничному марафону Копыль готовит и подарки. Откроется детская библиотека и кинозал, устроят скейтпарк. Также появится интерактивная Аллея писателей. На малых архитектурных формах разместят QR-коды со всей информацией о знаменитых литераторах.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Место притяжения хлеборобов и мастеров слова - Копыль готовится к проведению Дня белорусской письменности и областных "Дожинок". Всего к осенним праздникам...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)