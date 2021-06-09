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По подозрению в кибермошенничестве задержаны россиянин и три белоруса

09.06.2021 18:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

У них обнаружено более 100 тысяч долларов, которые, как предполагают в МВД, были заработаны преступным путем. На подозреваемых вышли после того, как они развели с помощью звонков через Viber жителя Дзержинского района. Представляясь сотрудниками службы безопасности банка, они убедили жертву в попытке взлома его счета и обманом выманили доступ банковским картам. В итоге с его счетов исчезло 11 тысяч рублей.

Дмитрий Дудков, начальник УПК УВД Миноблисполкома:

Задержанные причастны к аналогичным хищениям с банковских счетов жителей различных регионов РБ. Во время обысков у фигурантов обнаружено более 100 тысяч долларов. Известно, что задержанным от 20 до 40 лет. Проверяется участие криминального квартета в целом ряде афер. В отношении подозреваемых за крупное хищение путем использования компьютерной техники следователи возбудили уголовное дело.


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У них обнаружено более 100 тысяч долларов, которые, как предполагают в МВД, были заработаны преступным путем. На подозреваемых вышли после того, как они развели с...
 
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