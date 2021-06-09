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Прогноз погоды на 10 июня
09.06.2021 18:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Погоду в Беларуси продолжит определять теплая неустойчивая воздушная масса.
10 июня в отдельных районах республики ожидаются грозы.
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Погоду в Беларуси продолжит определять теплая неустойчивая воздушная масса. 10 июня в отдельных районах республики ожидаются грозы. Читайте...
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